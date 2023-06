Genova – Quando è stato fermato per un controllo in via Stefanina Moro, nel quartiere di Marassi, ha subito ammesso di avere con sè della sostanza stupefacente di tipo cannabis ma poi, in casa, gli agenti di polizia hanno trovato un quantitativo consistente di droga e il materiale per pesare e confezionare le dosi ed è scattato l’arresto per presunto spaccio.

Nei guai un ragazzo di 23 anni cui la polizia ha inizialmente contestato la detenzione di circa 10 grammi di derivati della cannabis ma poi, in una successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati un chilo e mezzo di cannabis e fiori di marijuana, bilancini di precisione e circa 6mila euro in contanti.

Per questo il ragazzo è stato arrestato con l’ipotesi di accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.