Sanremo (Imperia) – E’ tornato alla normalità solo intorno alle 19,30 il traffico bloccato per ore sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per un brutto incidente che ha coinvolto tre veicoli su un tratto con doppio senso di circolazione per lavori tra Sanremo ed Arma di Taggia, nel ponente ligure.

Per cause da accerare due auto ed un furgone si sono scontrati causando ben sei feriti e due di loro sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso con l’eliambulanza Grifo del 118.

Nella zona si sono registrati sino a 7 km in ciascun senso di marcia.

Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e proteste di automobilisti e trasportatori per le condizioni nelle quali sono stati costretti a viaggiare e che prevedono solo marginali rimborsi per i ritardi subiti.