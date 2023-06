Genova – Ancora una notte di allerta ed emergenza cinghiali quella appena trascorsa con il primo avvistamento di cinghiali a spasso per strada in via Padre Semeria, poco prima delle 20.

Gli animali, in gran numero, passeggiavano lungo la stretta stradina che attraversa una zona verde vicino al forte abbandonato di San Martino, divenuto ormai una zona di allevamento cinghiali. Il pericolo per motociclisti e automobilisti è evidente e così è scattata la consueta sequenza di allarme via messaggio e invio di pattuglia della polizia locale per garantire la sicurezza dei cittadini.

Intorno alle 23,30 nuovo allarme in via Stefanina Moro, a Marassi dove i cinghiali sono ormai “di casa” considerato il ripetersi delle segnalazioni da settimane.

Anche in questo caso, vista l’intersezione con viale Bracelli, con traffico di auto e moto, è scattato l’invio del messaggio di allerta e poi l’invio della consueta pattuglia.

Poco prima della mezzanotte, poi, la ormai consueta aggressione dei cinghiali in via del Molinetto, a Quezzi, ai danni di una persona che rientra tardi per motivi di lavoro e rischia di essere assalito da un gruppo di cinghiali che bazzica in loco ormai da settimane.

A nulla sono servite, almeno sino ad ora, i ripetuti appelli perché si ponga fine a questa situazione che ha già costretto la persona a non ricevere ospiti per non metterli in pericolo per raggiungere la sua abitazione.