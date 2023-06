Genova – La Amerigo Vespucci sta arrivando in Porto in questi minuti e resterà sino a sabato.

Ospiti d’eccezione per la città della Lanterna con l’arrivo del veliero Amerigo Vespucci e l’esibizione delle Frecce Tricolori nella giornata di sabato (tempo permettendo). Inizierà proprio dal porto genovese il tour mondiale – il giro del Mondo – della nave della marina militare italiana considerata “la nave più bella del mondo” e orgoglio della nostra marineria.

Nave Vespucci salperà sabato 1 lugio dal porto di Genova per una navigazione lunga 20 mesi, approdando in oltre 30 porti in 27 Paesi e toccando tutti i 5 Continenti del globo.

In occasione della partenza della Amerigo Vespucci da Genova è previsto il sorvolo della città da parte della pattuglia acrobatica dell’Aereonautica Militare italiana conosciuta come le Frecce Tricolori.