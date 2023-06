Ruta di Camogli (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato in un garage di una palazzine alla Ruta di Camogli, sul monte di Portofino, in via Molfino.

Intorno alla mezzanotte i residenti hanno avvertito il forte odore di bruciato ed hanno chiamato il 112 per segnalare l’incendio e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco.

In breve il palazzo è stato evacuato per precauzione e i pompieri hanno domato velocemente le fiamme.

Ultimate le operazioni di spegnimento e bonifica i residenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni mentre i vigili del fuoco avviavano le prime indagini per accertare l’origine delle fiamme