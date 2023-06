Genova – A partire da lunedì 3 luglio e fine a fine lavori (stimati in circa due mesi di tempo) sarà sospeso il servizio della metropolitana. La chiusura interesserà l’intera linea cittadina, che va dalla stazione di Brignole a quella di Brin.

In questo lasso di tempo verranno sostituiti armamento e binari di numerosi tratti, rendendo necessaria quindi la sospensione dell’intero servizio e in tutte le ore del giorno.

Come comunicato sul sito di AMT, per provare a limitare in parte i disagi che la chiusura comporterà a molti cittadini, verrà messa a disposizione la navetta sostitutiva NSM, la quale collegherà Brignole e piazza Pallavicini tutti i giorni, con orari dalle 5 alle 23:48 nei feriali e dalle 6 alle 23:48 nei sabati e nei festivi.

Il percorso, per quanto possibile, ricalcherà quello della metropolitana. Nel dettaglio le otto fermate previste: