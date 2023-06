Genova – Stava giocando a calcetto come mille altre volte prima ma improvvisamente ha avvertito un forte dolore al petto e si è accasciato a terra.

Subito i compagni di gioco hanno capito la gravità della situazione e senza perdere un secondo hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto l’automedica Golf3 e la Croce Verde San Gottardo che si sono precipitate al campo sportivo di via Gualco dove si giocava la partitella tra amici.

L’intervento davvero veloce e la professionalità del personale ha salvato la vita ad un 50enne che ha scoperto così di avere un grave problema cardiocircolatorio che è tra le principali cause di morte tra i 45 e 65 anni per gli uomini.

L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino dove verrà sottoposto ad un intervento salvavita.

I medici consigliano un controllo annuale dopo i 45 anni a tutti gli uomini, con un semplice elettrocardiogramma sotto sforzo che rivela, insieme ad una visita cardiologica, eventuali problemi che, trascurati, possono portare al decesso.