E’ scattata questa mattina alle 6 e rientrerà, salvo modifiche, alle 21 lo stato di allerta gialla per temporali diffuso ieri da Arpal e dalla Protezione Civile regionale.

L’allerta meteo terminerà alle 18.00 sulle zone A e D (PONENTE E VERSANTI PADANI DI PONENTE)

e alle 21 su B, C, E (CENTRO DELLA REGIONE, VERSANTI PADANI DI LEVANTE E LEVANTE REGIONALE)

Secondo le previsioni, fin dalle prime ore, con il transito di una perturbazione da Ovest, sono attese piogge, anche con cumulate significative o elevate (in particolare sui versanti padani e a Levante) rovesci e temporali fino a forti e organizzati che spazzeranno la Liguria; inizialmente i fenomeni sono attesi a Ponente, in successiva, rapida evoluzione verso Levante. Per un primo miglioramento a cominciare dalle zone più occidentali, bisognerà attendere la notte tra venerdì e sabato, quando saranno ancora, comunque, possibili residui fenomeni.

Queste le previsioni Arpal:

Oggi, venerdì 30 giugno il transito di una perturbazione interessa tutta la regione dalle prime ore della mattina con precipitazioni che daranno luogo a cumulate fino a elevate su CDE e significative su AB; intensità anche forte su BC. Le precipitazioni assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati su tutte le zone. In serata rinforzo dei venti settentrionali intorno ai 40-50 km/h, in particolare sul centro.

Domani, sabato 1 luglio possibile attività convettiva pomeridiana con locali rovesci o temporali sui rilievi.