Genova – Inaugurazione questa mattina, alle ore 10.30, presso il Great Campus sulla collina degli Erzelli a Genova si terrà l’inaugurazione della tappa di Orientamenti Summer sul territorio provinciale. Saranno presenti gli assessori regionali alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola e alla Scuola e Università Simona Ferro, oltre all’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova Francesca Corso.

Saranno presenti anche i referenti dell’Università degli Studi di Genova (Giulia Pellegri e Antonella Bonfà, rispettivamente delegata di Ateneo per l’Orientamento e Capo servizio Orientamento), Sara Padovano per la Camera di Commercio di Genova, insieme a oltre 300 bambini e ragazzi con i centri estivi, accompagnati dalle famiglie.

Dopo l’inaugurazione sarà possibile visitare i laboratori dedicati in particolare alle materie tecnico-scientifiche (Stem) proposti grazie alla collaborazione, tra gli altri, di Liguria Digitale, Istituto Italiano di Tecnologia, Festival della Scienza, Istituto Tecnologico Superiore per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, dall’Accademia italiana della Marina Mercantile e da Arpal. A disposizione dei ragazzi, anche le attività proposte dalla Guardia di Finanza, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.