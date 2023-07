Genova – Uno striscione di protesta contro Eni, sponsor della Dance Parade che ha attraversato il centro cittadino, accusando la compagnia petrolifera di “green washing” e di “finanziare l’estinzione del Pianeta” con pratiche di sfruttamento del sottosuolo e commercio di idrocarburi.

La protesta è avvenuta al passaggio della Dance Parade sotto il Ponte Monumentale di Genova. Alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno calato una grande striscione con la scritta “Estinzione powered by ENI”, per denunciare la “falsa narrazione” del principale sponsor dell’evento: ENI.

Secondo gli attivisti di Extinction Rebellion infatti, “ENI continua a investire nell’estrazione di petrolio e gas, ma sponsorizzando eventi come la Dance Parade si presenta come azienda green, attenta all’ambiente”.