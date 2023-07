Correnti umide e fresche di origine atlantica fanno il loro ingresso sul Mediterraneo rendendo più instabili le condizioni del tempo anche sulla Liguria. Possibili piovaschi, specie nelle zone interne, con possibili sconfinamenti sino sulla costa.

Leggero ulteriore peggioramento a partire da domani, 4 luglio 2023

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria, per le prossime ore:

Lunedì 3 luglio 2023

Sino al mattino nubi sparse, specialmente sulla costa centro-orientale dove non si escludono brevi piovaschi o rovesci. Meno nubi sui versanti padani, specialmente sulla Val Bormida. Dalla tarda mattinata trasferimento dei fenomeni verso le zone interne, in particolar modo sulle Alpi Liguri e sull’Appennino orientale. Lungo le coste ancora variabilità ma in un contesto più soleggiato. Dalla serata nuovo aumento delle nubi lungo le coste.

Venti deboli o moderati, con possibili rinforzi fino a tesi, dai quadranti meridionali sul centro-levante, da est/nord-est a ponente.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature stazionarie.

Costa: min +18/22°C, max: +25/28°C

Interno: min: +9/19°C , max: +22/28°C