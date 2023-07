Busalla – Torna con quattro serate tra musica, danza e spettacoli abbinate ai saldi, Giovediamoci.

Con l’inizio dei saldi estivi tornano (dal 6 al 27 luglio) anche i “Giovediamoci a Busalla”, le serate di aperture prolungate dei negozi del Civ Il Ninfeo abbinate ad un fitto programma di eventi che, spaziando dalla musica alla danza, dal teatro alle esibizioni acrobatiche e motoristiche, animeranno le centralissime piazza Macciò e piazza Ferralasco, entrambe affacciate su via Vittorio Veneto, tradizionale “via dello shopping” del comune della Valle Scrivia, nell’entroterra genovese a meno di mezz’ora di auto dal capoluogo. Strada che, per tutto luglio e agosto, sarà addobbata a festa con una serie di girandole colorate realizzate dai commercianti del Civ in collaborazione con il Comune.

Si inizia naturalmente domani, giovedì 6 luglio, in concomitanza con il primo giorno di saldi, con il concerto di Nico & Franz in piazza Macciò e la commedia dialettale “No sempre sòn i dinae a fâte felîçe” messa in scena dagli “Amici di Enzo” in piazza Ferralasco, dove a far da contorno a tutti gli eventi del mese ci sarà un’ampia offerta di street food, e dove questa prima serata proseguirà poi con il dj set di Mr. Wolf.

La settimana prossima, giovedì 13 luglio, serata disco anni ’70 e ’80 e motor show; ancora spazio alla musica il 20 luglio, con il concerto delle She Rocks, e alla danza con lo show della Groovies Dance School cui faranno seguito, nella serata finale del 27 luglio, l’esibizione della Eclipse Dance Academy e lo spettacolo acrobatico di Diego Donadonibus.

I Giovediamoci sono organizzati da Comune di Busalla, Pro Loco e Civ Il Ninfeo.

Programma degli spettacoli

Giovedì 6 luglio

Nico & Franz in concerto, piazza Macciò ore 21,40

Commedia dilettale “No sempre sòn i dinae a fâte felîçe”, piazza Ferralasco ore 21; a seguire dj set con Mr. Wolf

Giovedì 13 luglio

“The best disco in town”, concerto anni ’70-’80, piazza Macciò ore 21

Giovediamoci Motor Show, piazza Ferralasco ore 21

Giovedì 20 luglio

Groovies Dance School Night Show, piazza Macciò ore 21

She Rocks in concerto, piazza Ferralasco ore 21

Giovedì 27 luglio

Diego Donadonibus, show acrobatico, piazza Ferralasco ore 19,30

Eclipse Dance Academy Night Show, piazza Macciò ore 21