Genova – E’ salito sull’autobus di AMT e si è acceso tranquillamente una sigaretta e quando alcuni passeggeri lo hanno rimproverato chiedendogli di spegnerla prima li ha insultati e poi li ha aggrediti malmenandoli.

Movimentato episodio sul un Bus dove un ragazzo di 20 anni italiano ha deciso di ignorare il divieto di fumo.

Non contento ha iniziato ad insultare tutti quelli che lo invitavano a smettere e quando qualcuno ha risposto per le rime si è alzato e lo ha aggredito.

L’autista del Bus a quel punto ha fermato il mezzo ed ha chiamato i carabinieri che hanno identificato il giovane e lo hanno denunciato per interruzione di servizio pubblico e per le percosse ai passeggeri.