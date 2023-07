Imperia – Sta bene e non era “sparita” la donna di 42 anni di Torino, in vacanza in Liguria, data per “scomparsa” da un’amica che ora dovrà spiegare alle forze dell’ordine il motivo di tanto allarme.

Il caso è scoppiato alcuni giorni fa con la pubblicazione, su diverse pagine social di località turistiche del ponente ligure, di un post di un’amica della donna che sosteneva di essere preoccupata e di non riuscire a mettersi in contatto con la donna.

Un appello con tanto di fotografie che ritraevano la persona e la richiesta di segnalare l’avvistamento della persona alle forze dell’ordine.

Il post è stato diffuso capillarmente e le forze dell’ordine hanno deciso di verificare scoprendo che, in realtà, la persona non è affatto scomparsa e potrebbe aver semplicemente deciso di prendersi una pausa o di voler stare in pace per motivi personali.

L’allarme sembra dunque rientrato e nelle prossime ore la persona che ha lanciato l’appello dovrà spiegare i motivi di tanto allarme.