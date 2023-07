Savona – Un grave incidente si è verificato nelle prime ore di questa mattina in via Cimavalle, nella zona intorno al Santuario di Savona. Secondo le prime ricostruzioni, un pullman Tpl sarebbe uscito di strada finendo in una scarpata.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell’ordine che, insieme, hanno iniziato le difficili operazioni di soccorso. Al momento dell’incidente, all’interno del bus si trovavano tre persone (l’autista e due passeggeri).

A rimanere feriti uno dei due passeggeri, in maniera lieve, e lo stesso conducente, in maniera più grave: entrambi sono stati estratti dall’abitacolo intorno alle ore 9. Per il secondo, inizialmente curato sul posto, si sta valutando la possibilità di trasportarlo all’ospedale con l’elisoccorso. La viabilità è stata bloccata.

Al momento non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale. Dopo aver estratto i passeggeri, inizieranno le operazioni per il recupero del mezzo.