Savona – Confermato il concerto R101 and Friends in programma questa sera, venerdì 7 luglio a Savona, a ingresso gratuito, nell’ambito delle ‘Notti Bianche’ organizzate da Regione Liguria in collaborazione con le radio del gruppo Mediaset e con il supporto dell’amministrazione comunale.

I The Kolors non potranno esibirsi ma l’evento è assolutamente confermato. Sul palco con Lucilla Agosti, la musica di Radio 101 e tanti artisti conosciuti e amati da giovani e giovanissimi: Luigi Strangis, Matteo Romano, Federica Piccolo g, Erwin, Junior Cally e Federica Carta.