Andora (Savona) – Molta paura e danni, la scorsa notte, per l’incendio divampato in un negozio. All’origine del rogo un monopattino elettrico che avrebbe improvvisamente preso fuoco generando un forte odore di bruciato che ha messo in allarme anche i residenti degli appartamenti soprastanti e ha fatto scattare l’allarme.

Intorno alle 4 del mattino i vigili del fuoco sono accorsi presso il negozio ed hanno domato in fretta le fiamme per poi avviare le prime indagini.

Non è chiaro se il monopattino fosse in carica o se fosse semplicemente nel locale.