Genova – Strada sopraelevata Aldo Moro chiusa in direzione ponente per un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 16.

Secondo le prime ricostruzioni un motociclista sarebbe caduto a terra in circostanze ancora da chiarire e riportando gravi ferite.

Subito il traffico si è bloccato in entrambe le direzioni ma poi è ripreso a scorrere in direzione levante mentre in direzione ponente è ancora bloccato

Sul posto l’ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale San Martino con il codice rosso, il più grave.