Genova – Andranno avanti almeno sino al week end i disagi sull’autostrada A12 Genova Livorno per le operazioni di ripristino della volta della galleria di Monte Giugo, tra Recco e Nervi.

Dopo l’incendio che ha causato il ricovero di 37 persone, 18 delle quali ancora in ospedale e i 10 km di coda nella giornata di ieri, non saranno veloci le operazioni di riapertura completa del tratto autostradale.

Le prime ispezioni dei tecnici di Autostrade per l’Italia avrebbero escluso danni gravi alla volta in cemento armato ma saranno necessari esami approfonditi prima di poter escludere che il forte calore emesso dall’incendio abbia alterato le condizioni di sicurezza della struttura in cemento.

Se anche gli esami tecnici daranno esito favorevole, si pensa di poter portare a due le corsie aperte verso Livorno mentre resterebbe unica la corsia in direzione Genova.

Diversamente i disagi potrebbero essere molto più pesanti perché potrebbe rendersi necessario rifare una parte della volta danneggiata dal rogo e dalle alte temperaure sviluppate nell’incidente.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la decisione della Procura di Genova sulla possibilità di aprire un’inchiesta per il disastro che solo per miracolo ha fatto registrare solo feriti gravi ma non in pericolo di vita.