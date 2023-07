Santa Margherita Ligure (Genova) – Migliorano, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del bambino di 4 anni morsicato ieri pomeriggio da un cane mentre si trovava nel giardino di casa. Il bambino è stato tenuto in osservazione per le ferite riportate alla testa e per precauzione.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio avvenuto per l’aggressione di un cane meticcio di proprietà di un familiare.

Il piccolo si trova in vacanza nella cittadina rivierasca e ha ricevuto la visita dei parenti accompagnati da un cane che dopo pochi minuti si è scagliato contro il bambino mordendolo ripetutamente alla testa.

Tra le urla dei presenti il cane è stato immobilizzato mentre veniva chiamato il 118 che ha inviato l’ambulanza e predisposto poi il trasporto in elicottero al Gaslini.

Fortunatamente le condizioni del bambino non sono gravi ma lo spavento è stato tanto.

Si tratta dell’ennesimo episodio di aggressione di un cane ai danni di un bambino anche in ambiente familiare.