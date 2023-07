Prosegue l’ondata di caldo e afa in Liguria e resta in vigore anche per oggi e domani il “bollino giallo” che mette in allerta la popolazione sui rischi di una esposizione alle alte temperature.

Regione Liguria ha già predisposto il piano di emergenza nel caso la situazione rendesse necessario il passaggio da Giallo ad Arancione ma il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) anche per la giornata di oggi, mercoledì 12 luglio e per la giornata di domani, giovedì 13 luglio.

È stato predisposto il piano caldo 2023, da attivare in caso di bollettino arancione o rosso: sono 5479 i liguri a rischio e maggiormente suscettibile agli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il livello di rischio viene calcolato sulla base di vari fattori, tra cui l’età, l’assunzione di particolari farmaci, patologie croniche e i ricoveri ospedalieri. Ecco alcuni consigli utili per combattere il caldo

Ricordiamo che è attivo il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235, risponde tutti i giorni dalle 8 alle 20, disponibile anche per la consegna di farmaci o della spesa a domicilio

Attivo anche l’ambulatorio mobile di Asl 3, tutti i pomeriggi da lunedì 10 luglio e fino a venerdì 15 settembre in piazza De Ferrari a Genova, con gli specialisti per informazioni e consigli utili