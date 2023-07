Genova – Cinghiali per strada in pieno giorno. Questa volta succede in via Ravel a Begato dove i passanti hanno notato una famigliola di ungulati che passeggiava tranquillamente per strada ed hanno chiamato il 112.

La polizia locale ha diramato il consueto messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti ed ha inviato una pattuglia a sorvegliare gli animali per garantire la sicurezza dei cittadini.

(foto di Archivio)