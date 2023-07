Genova – Cinghiali a passeggio per strada a Struppa dove viene segnalala l’ennesima emergenza per automobilisti e motoclisti in transito.

La polizia locale, su segnalazione di alcuni cittadini, ha diramato l’allerta per possibili incidenti per la presenza di cinghiali in via Struppa, all’altezza del ponte di Ca Nova.

Come sempre è stata inviata anche una pattuglia per tenere sotto controllo la situazione ed evitare possibili incidenti per strada.