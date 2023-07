Genova – Chiusura temporanea per lavori urgenti per l’isola ecologica Volpara, in Valbisagno.

Da lunedì 17 a martedì 18 luglio l’isola ecologica AMIU Genova in Lungobisagno Dalmazia (Volpara) rimarrà CHIUSA per lavori urgenti e straordinari di manutenzione.

Sarà possibile comunque conferire i propri rifiuti ingombranti, RAEE e rifiuti speciali grazie al servizio Ecovan che sarà presente a:

Sant’Eusebio (piazza} – Sant’Eusebio

dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° martedì del mese

Via Inferiore Fameiano – Molassana

dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 2° e 4° mercoledì del mese

Via Buscaglia – Prato

dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni giovedì

Via Mogge – San Desiderio

dalle ore 7 .30 alle ore 11.30 di ogni 2° e 4° venerdì del mese

Piazza Santa Maria di Quezzi – Quezzi

dalle ore 13.30 alle ore 17.30 di ogni 1° e 3° mercoledì del mese

Via F. Casoni (incr. Piazza Terralba) – San Fruttuoso

dalle ore 13.30 alle ore 17 .30 di ogni 1 ° e 3° mercoledì del mese

Piazza Galileo Ferraris (lato scuole) – Marassi

dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni giovedì

Via Pinetti ( angolo Via Ginestrato) – Quezzi

dalle ore 7.30 alle ore 11.30 di ogni 1 ° e 3° giovedì del mese

Le altre due isole ecologiche di Pontedecimo (Via Girolamo Gastaldi) e Prà (Fascia di Rispetto) saranno operative dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 18:30.