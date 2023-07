Genova – Ancora una giornata da bollino giallo per caldo e afa in Liguria e per il fine settimana è previsto un ulteriore picco delle temperature massime con l’arrivo di Caronte, il nuovo fronte anticiclonico sul Mediterraneo.

Il passaggio di correnti umide e la formazione di possibili temporali nella mattinata di oggi non eviterà il raggiungimento di temperature molto alte accompagnate da afa che aumenta la sensazione di calore.

Il sistema nazionale di previsione per le ondate di calore ha emesso per Genova il Livello 1 di pre-allerta (bollino giallo) anche per la giornata di oggi, venerdì 14 luglio