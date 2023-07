Banco Bpm e Talent Garden Genova insieme per offrire finanziamenti agevolati a favore delle PMI liguri

Un supporto concreto alle piccole e medie imprese per promuovere e rafforzare il tessuto economico-produttivo del territorio attraverso finanziamenti dedicati: è l’obiettivo dell’accordo siglato a Palazzo Spinola-Gambaro tra Banco Bpm e Talent Garden Genova.

Un risultato rilevante frutto della condivisione di intenti con Talent Garden Genova Srl, azienda attiva nel settore della digital education e che fa parte del più grande network di spazi coworking in Europa. Una realtà di mercato ben consolidata e presente in 13 paesi con programmi formativi su dati, marketing, design, coding, business e digital HR.

Alla base della convenzione siglata, Banco Bpm mette a disposizione dei clienti di Talent Garden Genova, tra cui ci sono attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e liberi professionisti, finanziamenti dedicati che ne agevolino l’accesso al credito e ne sostengano l’attività.

“È per noi di fondamentale importanza – ha spiegato Corrado Pardi, responsabile Area Genova-Savona_imperia di Banco BPM – sostenere la crescita del sistema imprenditoriale locale, vero motore trainante del Paese. La firma dell’accordo con Talent Garden Genova, azienda virtuosa con la quale abbiamo avuto il piacere di cooperare, testimonia la volontà di Banco Bpm di investire nelle imprese del territorio ligure, incoraggiando anche le realtà più piccole e innovative a esprimere il massimo del loro potenziale”.

“Il campus Talent Garden nei nuovi Giardini Baltimora di Genova – ha aggiunto Alessandro Cricchio, amministratore delegato di Talent Garden Genova – nasce per offrire alle aziende del Territorio il miglior ecosistema per una crescita sana e consapevole. Grazie all’accordo siglato con BPM il portafoglio di opportunità a servizio delle PMI e Startup nostre abitanti si arricchisce di una collaborazione dal valore inestimabile, con soluzioni di finanziamento tailor made sulle specifiche esigenze dell’imprenditore. Sono certo che questo traguardo rappresenti solo il primo di molti passi verso una fruttuosa collaborazione con la Banca che meglio rappresenta e interpreta la poetica di sviluppo e innovazione di cui Talent Garden Genova si fa portavoce.”