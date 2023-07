Genova – E’ atteso per la mattinata di oggi, salvo imprevisti, il dissequestro della galleria del monte Giugo, sull’autostrada A12, dove è avvenuto il rogo che ha distrutto un pullman turistico causando l’intossicazione di ben 37 persone. Le ultime verifiche verranno concluse nelle prossime ore, con i carotaggi nella volta di cemento armato ordinati dalla Procura di Genova per verificare lo stato di salute della struttura e garantire la scurezza degli automobilisti che dovranno passare nei giorni a venire. Una lotta contro il tempo per avviare il prima possibile i lavori per il ripristino che dovrebbero portare alla riapertura, nel fine settimana di almeno 3 delle 4 corsie nel tratto tra Genova Nervi e Recco, in entrambe le direzioni.

Il timore è che, in caso contrario, la strozzatura che già in questi giorni ha causato 5-6 km di coda in quel tratto, possa trasformarsi in un nuovo inferno per chi si metterà in viaggio da e per la Liguria di levante.

Nel frattempo sono stati fermati tutti gli altri cantieri per limitare al massimo i disagi.