Moneglia (Genova) – Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in spiaggia, davanti a decine di bagnanti. Un turista di 85 anni avrebbe accusato un malore mentre stava facendo il bagno e per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Le altre persone presenti in spiaggia hanno lanciato l’allarme, ma sia il tentativo del bagnino che quello dei sanitari del 118 giunti sul posto è stato inutile.

Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, era giunta anche la capitaneria di porto ed era anche stato allertato l’elisoccorso.