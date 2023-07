Santa Margherita Ligure (Genova) – E’ stata ritrovata sana e salva a Nizza, in Francia, Gaia Amantini, 19 anni, la ragazza scomparsa dalla sua abitazione e che per giorni non ha dato sue notizie facendo preoccupare amici e genitori.

La giovane si è presentata spontaneamente alla Gendarmerie francese che l’ha identificata ed ha subito chiamato i genitori avvertendoli della presenza della ragazza negli uffici nizzardi.

La gioia dei genitori è apparsa sui social dopo tanta paura e preoccupazione:

“Finalmente sono riuscito a parlare con Gaia – scrive il padre Massimiliano – È a Nizza, si è identificata presso la gendarmeria e a breve farà rientro. Ringrazia tutti per le innumerevoli dimostrazioni di affetto. Noi ringraziamo tutti voi per l’aiuto ed il supporto datoci”.

La ragazza potrebbe aver varcato il confine con la Francia con il fidanzato in una fuga dai contorni che ora verranno chiariti dopo che i familiari potranno riabbracciare la figlia dopo tanto spavento.