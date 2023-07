Miss Italia, il più prestigioso concorso di bellezza italiano, torna al Lido di Genova e mette in palio quel titolo che ha reso celebre lo stabilimento ai tempi della dolce vita: mercoledì 19 luglio verrà eletta MISS LIDO 2023.

Le oltre trenta concorrenti provenienti da tutta la Liguria sfileranno sulla passerella allestita nello stabilimento balneare genovese per conquistare la fascia di Miss Lido, che nel 1952 portò fortuna a Sophia Loren e che quest’anno darà l’accesso diretto alle prefinali nazionali del concorso nato nel 1959.

Ed è stato proprio in quel periodo, a partire dagli anni ’50, che il Lido di Genova diventò uno dei luoghi della mondanità italiana e un grande palcoscenico per artisti e talenti della cultura italiana. La nuova piscina ovale, le 730 cabine e il nuovo ristorante night club La Caravella contribuirono a rendere lo stabilimento molto ambito dalle celebrità, che poi partecipavano alle grandi serate: il concorso di bellezza Miss Lido, il Premio Caravella vinto da personaggi come Luchino Visconti, Walter Chiari, Carla Fracci, Dario Fo, Mina, Fabrizio De André e Gianni Morandi e poi ancora i grandi concerti della musica italiana con i New Trolls, gli Equipe 84, i Dik Dik ed Edoardo Vianello.

Il pubblico che assisterà alla sfilata del 19 luglio potrà ricordare e rivivere le atmosfere di quel meraviglioso periodo.