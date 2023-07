Pietra Ligure (Savona) – Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Finale Ligure e Pietra Ligure, in direzione ponente.

Secondo le prima ricostruzioni, un’auto sarebbe finita in testacoda. Sul posto sono giunti sia i sanitari del 118 sia i vigili del fuoco, ma ancora non si conoscono le condizioni della persona a bordo della vettura. Il sinistro stradale ha causato circa 2 chilometri di code, che si aggiungono ai tre poco distanti causati dai lavori.

I lavori in corso e, per la precisione, un restringimento di carreggiata, è la causa dei quattro chilometri di coda che si registrano in A7, tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord. Infine, si segnala del traffico intenso anche tra il casello di Genova Aeroporto e il bivio A12/A7.