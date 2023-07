Genova – Attenderà il processo in carcere il 27enne che alcuni giorni fa aveva aggredito e picchiato la compagna di 41 anni ai laghetti di San Carlo di Cese, in Val Varenna, alle spalle di Pegli. Il ragazzo, di origine colombiane, era arrivato a lanciare sassi contro la donna, colpendola alla testa.

L’episodio era avvenuto nel bel mezzo di una giornata di festa ai laghetti, tra famiglie e gruppi di persone senza che nessuno intervenisse in aiuto della donna ferita salvo chiamare le forze dell’ordine.

L’uomo era già in affidamento in prova per altri maltrattamenti e i poliziotti hanno potuto arrestarlo solo ieri per l’assenza di una ulteriore denuncia.

Ora il giovane attenderà in cella che il giudice valuti il caso e infligga una condanna.

La donna fortunatamente migliora all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove si temeva che i colpi ricevuti avessero provocato un’emorragia interna che si è invece riassorbita. Nei prossimi giorni potrà tornare a casa e potrebbe firmare una ulteriore denuncia contro il compagno anche se, in casi di questo tipo, purtroppo la vittima tende a giustificare e “perdonare”.