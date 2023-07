Genova – Ha riportato la semi amputazione di una mano l’operaio di 33 anni vittima, questo pomeriggio, di un terribile incidente sul lavoro nel quartiere di Staglieno.

Il giovane stava trasportando con un collega una grossa lastra di cristalli che si è improvvisamente rotta ferendolo in modo terribile ad una mano.

Soccorso d’urgenza l’uomo è stato trasferito alla massima velocità consentita, con l’ausilio dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco all’ospedale di Savona dove è operativo un reparto all’avanguardia ed eccellenza della chirurgia della mano.

I medici hanno operato il giovane nel tentativo di riattaccare parte dell’arto quasi amputato.

Si attende ora l’esito dell’operazione per capire quanto sia stato efficace.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e se sono state rispettate tutte le misure di sicurezza.

I sindacati tornano a chiedere maggiore attenzione per la formazione del personale alle tematiche della sicurezza sul posto di lavoro e maggiori controlli con un numero di ispettori consono al numero di attività e di cantieri aperti ogni giorno in tutta Italia.