L’ulteriore rafforzamento di un promontorio di alta pressione sul gran parte del Mediterraneo porterà a nuovi picchi di caldo in tutta Italia, Liguria compresa anche se gli esperti prevedono clima molto umido sulla costa, con valori di temperatura alti ma non da record mentre sarà più caldo e torrido nell’interno con valori termici di conseguenza più alti.

Lungo le coste clima che risulterà molto sgradevole specialmente nelle ore notturne.

Queste le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore:

Lunedì 17 luglio 2023

Nubi basse sparse al mattino tra Savona e Genova e lungo i rilievi addossati alla costa. Qualche batuffolo di maccaja resisterà anche nel pomeriggio ma senza ulteriori conseguenze.

Venti: deboli, con locali lievi rinforzi sui versanti padani, dai quadranti meridionali.

Mari: quasi calmo o poco mosso

Temperature: in lieve aumento nelle minime notturne costiere e nelle massime diurne delle zone interne con clima afoso.

Costa: min +23/26°C, max: +28/31°C

Interno: min: +13/21°C , max: +27/34°C nelle valli.