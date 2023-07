Chiavari – Sono intervenuti sulla spiaggia nella zona della piscina del Lido per soccorrere una giovane donna vittima di un malore ma sono rimasti incastrati nella sabbia e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco.

Movimentato e curioso intervanto, ieri sera, per i vigili del fuoco che hanno soccorso un’ambulanza bloccata sulla spiaggia di Chiavari.

Intorno alle 23 una donna si è sentita male sul litorale ed è stata chiamata l’ambulanza che, per arrivare il più vicino possibile al luogo del soccorso, si è avventurata sulla spiaggia pensando di riuscire a manovrare.

Purtroppo invece, quando la donna si è ripresa e ha rifiutato il ricovero in ospedale, i volontari dell’ambulanza hanno scoperto di essere sprofondati e di non riuscire più a muovere il mezzo.

A questo punto è scattata la chiamata ai soccorsi e i vigili del fuoco sono intervenuti con un argano collegato ad un mezzo fuoristrada che è riuscito a trainare l’ambulanza fuori dai guai.