Genova – Ancora una giornata da bollino giallo per il caldo afoso nel capoluogo ligure dopo quella di ieri. La protezione civile rinnova l’invito alle persone anziane – ma anche a bambini e persone con malattie croniche invalidanti – a non uscire di casa nelle ore più calde e a osservare le precauzioni prescritte in queste situazioni di grande stress per la salute.

Il numero dei ricoveri aumenta sensibilmente come quello delle persone che si rivolgono ai Pronto soccorso per malori e problemi di salute direttamente collegati con l’aumento delle temperature e dell’afa.

Il Comune di Genova – Protezione Civile informa che è in atto per oggi e per domani una ondata di calore di livello Giallo (livello 1)

•Non uscire nelle ore più calde

•Consumare pasti leggeri

•Bere molta acqua

•Fare attenzione alla conservazione di cibo e farmaci