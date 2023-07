Genova – E’ sceso per strada per protestare per la musica alta e il vociare di alcune persone completamente ubriache e si è visto puntare una pistola al volto. Brutta avventura fortunatamente senza gravi conseguenze per un abitante di corso De Stefanis, a Marassi. Ieri sera era disturbato dalla musica ad alto volume e dagli schiamazzi di alcuni clienti che avevano bevuto troppo ed ha deciso di scendere per strada per far valere i propri diritti.

In tutta risposta uno dei presenti ha estratto una pistola da un marsupio e l’ha puntata al viso dell’uomo urlando “non mi guardare o ti sparo in faccia”.

Si trattava in effetti di una pistola finta ma l’assenza del tappo rosso – obbligatorio per legge – e la perfetta imitazione di un’arma vera, ha terrorizzato l’uomo che si è subito allontanato mentre alcuni passanti, vista l’arma, hanno chiamato le forze dell’ordine che si sono precipitate davanti al bar.

L’uomo, un 34enne, ha spiegato di aver usato una pistola finta ma è stato ugualmente denunciato per minacce e per porto ingiustificato di armi mentre la pistola, replica di un’arma vera, è stata sequestrata.