Ronco Scrivia (Genova) – Torna alla sua sesta edizione il Vespa Raduno con appuntamento domenica 23 luglio nel piazzale della Stazione. Gli organizzatori hanno previsto un giro turistico di 45 Km sull’Appennino Ligure attraverso la Valle Scrivia e la Val Lemme a cura del Rione Villavecchia e del Vespa Club Valle Scrivia in collaborazione con la Pro Loco di Ronco S., Pro Loco di Carrosio e del Circolo Ricreativo Parrocchiale di Borgo Fornari.

Aperitivo nel Comune di Carrosio a cura della Pro Loco dopo essere passati da Gavi, terra del vino.

Arrivo a Borgo Fornari con pranzo a cura del Circolo Parrocchiale.

Tanti gadget e premi per i partecipanti.

È consigliata la pre-iscrizione attraverso un messaggio via mail radunovillavecchia@gmail.com oppure un messaggio whatsapp a Enzo (347 314 94 82) oppure Nunzio ( 335 10 52 566).

Il pacchetto gadget é garantito solo ai primi 100 piloti pre-iscritti.

Programma

– ore 8,30 Iscrizione e colazione presso la piazza della Stazione FS

– ore 10,20 Partenza giro turistico

– ore 11 Aperitivo presso la proloco di Carrosio (AL)

– ore 12,45 Arrivo a Borgo Fornari, Fraz. di Ronco Scrivia

– ore 13 Pranzo presso il Circolo Parrocchiale di Borgo Fornari

Prezzi iscrizione:

Piloti: Aperitivo euro 15 oppure Aperitivo e Pranzo euro 30

Passeggero: Aperitivo euro 10 oppure Aperitivo e Pranzo euro 25