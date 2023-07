Pieve Ligure (Genova) – Torna la Sagra della Paella e della Sangria e per tre giorni il paese della riviera ligure si anima di festa, musica e naturalmente gastronomia.

Dal 21 al 23 luglio Pieve Ligure festeggia l’estate con il piatto tipico della ramblas di Barcellona ma con le atmosfere tipiche della Liguria.

La prima serata si svolgerà in compagnia del gruppo musicale dei The Moochers, mentre il 22 e 23 ci sarà l’ormai tradizionale proposta dei Les Crikò.

L’organizzazione rodatissima della Società Operaia Cattolica di Mutuo Soccorso da anni utilizza materiali riciclabili e dedica un grande sforzo alla raccolta differenziata, tanto che nelle passate edizioni per ogni serata è stato stato raccolto dai volontari addetti alla… “rumenta” un solo piccolo sacchetto di residuo indifferenziato. Tutto il resto, piatti, posate, tovaglioli, avanzi di cibo, viene differenziato e riciclato.

Come sempre si raccomanda al pubblico di non cercare di salire a Pieve con l’auto o con lo scooter o moto ma di utilizzare il parcheggio della stazione, sull’Aurelia, da cui partono veloci navette che raggiungono il centro del paese e garantiscono il rientro.

Possibile arrivare anche in treno e poi navetta o anche a piedi, lungo i tanti sentieri che passano sui monti o che dalla costa salgono a Pieve.

L’orario di apertura degli stand gastronomici è alle 19