Genova – Mattinata di forti disagi alla circolazione non solo in autostrada, ma anche lungo le vie cittadine.

Il traffico, infatti, risulta bloccato in via Robino con ripercussioni pesanti anche su tutte le alture di Marassi a causa di un autobus della linea 383, destinato alle linee collinari, bloccato per strada.

Il mezzo pubblico non riesce a procedere a causa di alcune auto parcheggiate male e per la presenza di un camion di un cantiere che si sta occupando dello scarico di alcuni materiali.