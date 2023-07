Recco – Giusy Ferreri in concerto domenica 23 luglio sul lungomare della cittadina del levante genovese. Il Comune ha deciso di installare due maxi schermi per agevolare chi non è riuscito a prenotare i posti per il concerto anche se lo spettacolo è ben visibile da diverse postazioni.

Sono andate esaurite in poche ore le prenotazioni per il concerto gratuito di Giusy Ferreri, in programma domenica 23 luglio, con inizio alle ore 21.30, nell’area eventi di Lungomare Bettolo. E proprio per non negare ai tanti fan della cantante di assistere in diretta al concerto e allo stesso tempo di garantire la sicurezza, il sindaco Carlo Gandolfo ha stabilito di programmare l’installazione di due maxischermi all’esterno dell’area eventi. “In modo che tutti possano vivere una bella serata – commenta il primo cittadino di Recco – anche questo evento sarà straordinario regalando divertimento ed emozioni”. Dopo Giusy Ferreri, in Lungomare Bettolo saranno di scena nell’ambito della rassegna “E-20/23”: la serata evento “La città omaggia Ennio Morricone” (sabato 29 luglio), Carmen Consoli (giovedì 3 agosto), i Darsena Party (venerdì 12 agosto).