Genova – Mondo della Musica in lutto per la morte del maestro Massimiliano Damerini. Il presidente della Regione e assessore alla Cultura Giovanni Toti e la Giunta regionale esprimono cordoglio per la scomparsa del musicista.

“Esprimiamo vicinanza ai suoi familiari. La musica contemporanea perde uno dei suoi più grandi interpreti, che ha portato i nomi di Genova e della Liguria alti nel mondo, grazie ai concerti nelle sale e nei teatri più importanti in Italia e all’estero, alle sue collaborazioni con le orchestre più prestigiose e alla partecipazione ai più celebri festival e rassegne musicali internazionali”, afferma il governatore.