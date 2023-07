Sanremo – Ha iniziato a tremare ed è caduto a terra in preda alle convulsioni. Ancora un cagnolino vittima di un colpo di calore salvato dai volontari delle Ambulanze Veterinarie I volontari hanno ricevuto la chiamata disperata della padrona del barboncino che ha visto il proprio animale sentirsi male in pochi minuti e perdere conoscenza con una velocità imprssionante.

L’ambulanza veterinaria ha raggiunto la signora nel centro di Sanremo

“Quando siamo arrivati – raccontano i volontari sulla loro pagina Facebook – aveva difficoltà respiratorie, non camminava, era in ipertermia, con mucose congestionate e cianosi della lingua chiari sintomi di un colpo di calore seguito da crisi epilettiche. È stato subito caricato nell’ambulanza somministrato ossigeno e trasportato d’urgenza al poliambulatorio veterinario Argentina di Taggia”.

La tempestività dell’intervento ha salvato la vita al barboncino che è stato raffreddato, idratato con flebo e stabilizzato con ossigenoterapia ma ancora una volta viene rinnovato l’invito a non uscire nelle ore più calde della giornata con i cani poiché il colpo di calore è pericolosissimo e può portare l’animale ad un cedimento improvviso e che può essere mortale se non si interviene al più presto.

Il colpo di calore può essere facilmente prevenuto se si adottano misure capaci di consentire un corretto acclimatamento, una ventilazione adeguata ed il libero accesso all’ ombra e ad acqua da bere fresca.

Per quanto riguarda l’ambiente in cui soggiorna l’animale, è necessario che sia mantenuto ad una temperatura più fresca possibile.