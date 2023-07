Savona – Migliora, all’ospedale Gaslini di Genova, il bambino di 4 anni rimasto ferito, ieri pomeriggio, nel grave incidente stradale avvenuto allo svincolo del casello di Savona, sulla A10.

Due auto che viaggiavano in senso opposto si sono scontrate per cause ancora da accertare e nell’impatto, molto violento, sono rimaste ferite 5 persone, tra le quali anche il piccolo.

Il bambino è stato trasferito in elicottero all’ospedale pediatrico genovese dove i medici hanno riscontrato la frattura di un femore ma, fortunatamente, nessuna altra lesione grave.

Le sue condizioni sono stabili e in miglioramento e potrà presto tornare a casa sebbene con una ingessatura piuttosto scomoda.

Intanto proseguono le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente che ha causato anche pesanti disagi per la circolazione.