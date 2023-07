Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 82 anni ed anche la Liguria desidera festeggiare con gli auguri in immagini, questa sera, in piazza De Ferrari, trasmessi sul maxi schermo della Regione.

“Buon compleanno al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, guida saggia e autorevole per il nostro Paese, anche durante le sfide più complesse. Grazie Presidente per l’attenzione che ha sempre dimostrato per la nostra terra: la aspettiamo presto in Liguria!”. Questo il messaggio di auguri del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella per il suo 82esimo compleanno.

Questa sera anche il maxischermo del palazzo della Regione in Piazza De Ferrari si illuminerà per rivolgere gli auguri al Presidente della Repubblica con la scritta “Buon compleanno Presidente”.