Santa Margherita Ligure (Genova) – Si erano avventurati per mare nonostante le previsioni del tempo non proprio ottimistiche e al largo di Santa Margherita Ligure hanno strappato la vela restando in balia delle onde.

Questa mattina, il Reparto Volo dei Vigli del fuoco, è stato allertato dalla Capitaneria di Porto, per una imbarcazione in difficoltà al largo di Santa Margherita Ligure. Il natante aveva strappato la vela che era caduta in mare. L’elicottero Drago VF ha raggiunto l’imbarcazione con il personale sommozzatore a bordo pronto a prestare aiuto. In rotta per il soccorso era stata anche dirottata la nave Moby Otta e i sommozzatori VF con il gommone. Nel frattempo gli occupanti erano riusciti a recuperare la vela e riprendere la navigazione a motore, il tutto confermato dalla motovedetta della Capitaneria di Porto che aveva raggiunto la barca in difficoltà.