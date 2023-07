Genova – E’ iniziata presto, ieri sera, per concludersi solo questa mattina, poco prima delle 6 la nuova nottata di emergenza legata alla presenza di cinghiali sulle strade cittadine.

La prima segnalazione è arrivata alla polizia locale da via Trossarelli, a Struppa dove una famigliola di animali ha pensato di passeggiare per strada poco prima delle 21.

La polizia locale ha diffuso l’ormai consueto messaggio di allerta per motociclisti e automobilisti, per avvisare della scomoda presenza e cercare di evitare incidenti e poi ha inviato una pattuglia per garantire la sicurezza dei Cittadini.

Un’oretta più tardi una nuova segnalazione in via Angelo Carrara, a Quarto.

Anche in questo caso una famigliola di cinghiali aveva deciso di passeggiare per strada.

Un nuovo messaggio è stato inviato ad automobilisti e motociclisti e nuovo sopralluogo degli agenti.

Alle 22,40 altri cinghiali sono stati segnalati per strada, in via Trento, nell’elegante quartiere di Albaro.

Poco prima di mezzanotte i cinghiali erano in via del Tritone, a Sturla, a ridosso della spiaggi tanto amata e sempre più spesso teatro delle loro scorribande.

Anche in questo caso è scattata l’allerta con invio di messaggio di sicurezza e controllo a distanza della polizia locale.

Una nuova segnalazione è partita poi intorno alle 6 del mattino da viale Brigate partigiane, alla Foce e poco dopo da via Giro del Fullo tra Molassana e Struppa.

Anche in questi casi è stato inviato il messaggio di allerta ed è scattato il monitoraggio per evitare incidenti e problemi per i Cittadini.

