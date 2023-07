Una perturbazione di origine atlantica sta attraversando la zona del Mediterraneo portando temporali, venti molto forti, mareggiate e un generale calo delle temperature, anche sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 25 luglio 2023

Al primo mattino è atteso il passaggio di una vasta linea temporalesca che interesserà tutta la regione. Non sono esclusi colpi di vento e grandine di piccole dimensioni. Tuttavia il transito sarà piuttosto rapido con ampie schiarite già a metà mattinata a partire da Ponente.

Nel pomeriggio lungo le coste nel complesso stabile e soleggiato con il passaggio di qualche velatura, mentre sull’Appennino saranno possibili brevi acquazzoni.

Possibile nuova fase di instabilità in serata sul settore centrale della regione con possibili nuovi temporali in dissolvimento nella notte.

Venti al mattino a tratti forti dovuti al passaggio temporalesco. Dal pomeriggio ci aspettiamo venti da sud-ovest fino a burrasca su Imperiese e al largo, a rotazione ciclonica più moderati sotto costa.

Mare generalmente mosso al mattino in rapido aumento fino ad agitato in serata, specie sui bacini di levante.

Temperature: in generale calo, più marcato verso sera.

Costa: min +19/22°C, max: +25/28°C

Interno: min: +10/18°C , max: +21/25°C nelle valli.