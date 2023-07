Vado Ligure (Savona) – Ancora un incidente mortale sul lavoro in Liguria, questa volta è successo a Vado Ligure, in un cantiere nella zona della via Aurelia.

L’uomo A.N. stava lavorando sui ponteggi di una impalcatura, al terzo piano di palazzo, quando è precipitato nel vuoto in circostanze ancora da accertare.

Soccorso dai colleghi di lavoro l’uomo è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118.

A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio per l’autopsia mentre sul posto arrivavao le forze dell’ordine e gli ispettori del Lavoro e della Asl 2 che accerteranno se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza obbligatorie nei cantieri.

Protestano i sindacati di categoria per l’ennesima morte che molto probabilmente poteva essere evitata.