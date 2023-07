Genova – La piccola Nora non ce l’ha fatta. La bambina di Pegli affetta da sarcoma di Ewing si è spenta ieri in ospedale dove era rientrata dopo il viaggio della speranza in Texas per una cura sperimentale.

La notizia si sta diffondendo sui social dopo l’annuncio, qualche giorno fa, della famiglia che invitava a fermare le donazioni poiché la bambina non ne aveva più bisogno.

Ancora prima c’era stato il rientro dal Texas dove la famiglia si era recata, sostenuta da una grande e commovente raccolta di fondi, per tentare la strada di una cura sperimentale per la terribile forma di tumore che aggredisce le ossa e i tessuti. Dopo una iniziale reazione positiva ed incoraggiante, infatti, le condizioni della piccola erano tornate a peggiorare rendendo inutile proseguire quel tipo di cura.

L’intera città – e non solo – si era mobilitata, con una serie di eventi, spettacoli e raccolte di fondi per garantire alla piccola Nora e alla famiglia le somme necessarie per tentare il viaggio della speranza e la cura sperimentale che veniva offerta (a pagamento) in un centro di ricerca in Texas.

In pochi giorni erano stati raccolti i 300mila euro necessari al viaggio.

Purtroppo la piccola Nora non ha risposto come si sperava alla cura ed è iniziata la parabola che ha portato all’ormai ineluttabile destino.